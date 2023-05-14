بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون فراج بن نادر، خلال لقائه بوزير الخارجية الغابوني هيرمان ايمونقولت، العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء والأفكار حيال سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.كما التقى السفير السعودي، برئيسة مجلس الشيوخ بالغابون الدكتورة لوسي ميليبو أوبوسون، واستعرض معها العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء حيال تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ.