وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 12 مايو 2023م.وتضمَّنت الموافقة أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عقب الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالسعودية، وتنظيم الهيئة العامة للنقل، وقرار اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.