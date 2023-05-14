أعلنت هيئة التراث، تسجيل برج غلفة ضمن مواقع التراث العمراني بالطائف. وأوضحت الهيئة أن أحد الأبراج المتبقية من سور الطائف القديم يمثّل الركن الجنوبي الغربي من السور.ولفتت إلى أن سور الطائف القديم بني 1204هـ، وكان له أربعة أبواب؛ هي باب شبرا، باب الريع، باب الحزم، وباب ابن العباس.وأشهرت الهيئة لوحة تعريفية عند البرج بعدما قامت بتسجيله ضمن المواقع التراثية والعمرانية بالمحافظة.وأشارت إلى أنه تم بناء جدران البرج من الأسفل باستخدام الحجارة المتراصة والمشذبة بأحجام متباينة وأشكال وألوان متنوّعة، ثم استكمل بناء الجدران بالطين واللبن.يذكر، أن منطقة الطائف التاريخية شهدت مشروعاً تأهيلياً وتطويرياً قبل 8 سنوات، اهتم ببناء ثلاثة أبواب فقط، تمثّل السور القديم، باب الريع والحزم وابن العباس.