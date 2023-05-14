حقق خمسة طلاب بتعليم المنطقة الشرقية، السبق في انتزاع خمس ميداليات، ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023م، وذلك باختطافهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية.وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، هذا الإنجاز لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لدعمهما تعليم المنطقة، فضلاً عن تحفيز أبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.وقدم الدكتور العتيبي، خالص التهنئة لأبنائه الطلاب لقوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز، ومن خلفهم أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلموهم؛ الذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز، مؤكداً أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلاب للرفع من مستواهم العلمي؛ وذلك ترجمة لتوجيهات الوزارة، التي تسعى لبناء جيل مميز ينافس عالمياً، ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.من جهته، أشار المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن الطلاب الفائزين هم: الميدالية الفضية علي الرمضان، الميدالية البرونزية كلٍ من: إياد القطري، هادي العيثان، مهدي البيك، معاذ القحطاني.يذكر أن مسابقة الرياضيات لدول البلقان تعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم، حيث تكتسب أهميتها من قوة الدول المشاركة ودورها الرائد في تأسيس الأولمبياد الدولي للرياضيات في 1957م، وتشارك المملكة سنوياً في هذه المسابقة بدءًا من عام 2010م.