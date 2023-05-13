شدد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، على تقديم الخدمات الصحية العالية لسكان وزوار المحافظة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، وفي جميع المواقع التي يتطلب تقديم الخدمات بها.

وحث على تقديم الخدمات الصحية وتجويدها لمراجعي المستشفيات والطب المنزلي، والاستعداد التام لخدمة قاصدي بيت الله الحرام مع قرب موسم الحج، وذلك في المنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة، التي تشمل «مطار الطائف الدولي، ميقات قرن المنازل، ميقات وادي محرم» مشيراً إلى أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف يتمناه كل شخص.

من جهته، ثمن مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف سعيد القحطاني دعم ومتابعة الأمير سعود بن نهار بن سعود لأعمال الصحة ودعم منسوبيها، لافتاً إلى بدء الشؤون الصحية في الطائف الاستعدادات لأعمال الحج من خلال المنتدبين للمشاعر المقدسة، والمنافذ في مطار الطائف وميقات السيل ووادي محرم، والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة الوزارة ومهمات صحة الطائف.