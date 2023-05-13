تستعد وزارة التعليم الخميس القادم لإعلان نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، بعد أن أغلقت الوزارة التقديم على طلبات النقل قبل أكثر من 17 يومًا.وحددت الوزارة الأول من شهر ذي القعدة القادم موعدًا لبدء استقبال طلبات الاعتراض إلكترونيًا على نتائج الحركة، الذي سيستمر لمدة 5 أيام على أن تعتمد الحركة رسمياً في الثامن من شهر ذي القعدة، وتبلغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.