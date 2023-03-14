تحت عنوان: «مستقبل التمويل الإسلامي» قضايا الشريعة، التقييس، الأخلاق، عصر الرقمنة، ناقش المؤتمر الثامن للتمويل الإسلامي الدولي، الذي انعقدت فعالياته بجامعة عفت أمس برعاية نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت الأميرة لولوة الفيصل، بحضور الدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت وعضو مجلس الأمناء، العديد من قضايا أسواق رأس المال الإسلامية والأسواق الاحتكارية من المنظور الإسلامي، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا إعادة هيكلة الديون والتمويل الإسلامي.

واستعرضت جلساته إبراز المفاهيم المالية الإسلامية، وحوكمة الشركات الإسلامية، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة في التمويل الإسلامي، وبدائل التمويل الإسلامي في عصر الأزمات.

وكان من بين المتحدثين في المؤتمر مدير المنطقة الغربية في مصرف الإنماء عبدالله فوزي فقية، وتحدث عن: «دور الاندماجات في القطاع البنكي على رؤية المملكة ٢٠٣٠» وتم تكريمه في المؤتمر.

كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من العديد من الأكاديميين والقياديين الاقتصاديين من داخل المملكة وخارجها، منهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالنيابة عن الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أسامه قيسي، والسفير أحمد قويسة سنجيندو، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الاقتصادية، والدكتور إديب سمولو رئيس قسم المحاسبة والمالية ومدير برنامج ماجستير العلوم في المالية بكلية الأعمال بجامعة عفت، والدكتور غازي صلاح الدين جامعة لينكوبنج، السويد، والدكتور محمد محيص رحيم الذي تحدث عن تأثير هيكل السوق على كفاءة الربح في البنوك الإسلامية، والدكتورة حنان المدني التي تحدثت عن أهمية الصكوك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، والدكتور صلاح الحمادي الذي تحدث عن دور التكنولوجيا المالية في عصر الأزمات للتمويل الإسلامي.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة منها ضرورة تفعيل التنمية المستدامة في المؤسسات المالية خصوصا الإسلامية، وتعظيم أهمية الرضا الوظيفي للحد من آثار الاندماج بين البنوك أو المؤسسات المالية، وكذا تحقيق الاستدامة في برامج التمويل الإسلامي، ووضع بدائل لهذا التمويل في عصر الأزمات.. أيضًا الحث على استمرار تبادل الخبرات والمعلومات للعاملين في المجال لمناقشة التحديات وعرض الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تحفيز المنافسة، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.