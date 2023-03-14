ضمن الجولات التفقدية الميدانية على النيابات العامة في المملكة زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة الجوف، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات ومديري الإدارات ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وأكد النائب العام أهمية العناية الفائقة بالموقوفين والسجناء وإنهاء قضاياهم بشكل عاجل، والتحقق من تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفق النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وفي ختام جولته، أكد النائب العام أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حفظهما الله، وتوصياتهما الدائمة بتسهيل وتسريع العمل الإجرائي العدلي، والتعاون الدائم مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتحقيق مستهدفات رؤية بلادنا 2030.