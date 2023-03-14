أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 72 حالة، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الحصيلة الجديدة أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في السعودية منذ أكثر من 4 أشهر (126 يوماً)، وتحديداً منذ 8 نوفمبر 2022 حين تم آنذاك تسجيل 148 إصابة جديدة بالفايروس.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 830,731 حالة، من بينها 3604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 47 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 817,505 حالات، فيما بقيت حصيلة الوفيات على 9622 حالة وفاة.