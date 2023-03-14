بلدية الدائر تباشر 30 بلاغا وتفتح طرقات الجبال والأحياء المتضررة من الأمطار

استنفرت بلدية محافظة الدائر بمنطقة جازان جميع استعداداتها وسخرت إمكاناتها لشفط مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها وفتح وتعبيد الطرقات وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا أن البلدية سخرت طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهماتها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، فيما تم توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم.

وبين معافا أن البلدية ومنذ الحالة المطرية يوم أمس باشرت 30 بلاغا وفتحت الطرقات في الطرقات الجبلية، وفي مدينة الدائر وشملت 10 مواقع رئيسية تضررت من المطر في جبل حراز ووادي الجنية والجبيل وجبل العزة والقرحان والمضبعة وعرقين والقماء وخاشر والشارع العام بالمحافظة ومازالت الفرق تواصل أعمالها.