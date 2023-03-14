غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم (الثلاثاء)، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1700 خيمة، و10,800 حقيبة شتوية، و2520 فرش نوم، و1800 بطانية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.