اطلع وفد أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا، خلال زيارته لجامعة الجوف، على مجسم مشاريع الجامعة ومعلومات تفصيلية عن نسبة الإنجاز فيها، والمرافق التي سيتم العمل على إنشائها.وأكد المهنا، أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين المجلس وأجهزة الدولة كافة، لافتاً إلى اهتمام المجلس المتواصل بالتعليم والبحث العلمي ومخرجاتهما.من جهته، أشار مدير جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، إلى الدور الذي يقوم به مجلس الشورى تشريعياً ورقابياً، مؤكداً أهمية التعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية.بعد ذلك شاهد الوفد فيلماً تعريفياً عن الجامعة منذ تأسيسها وأبرز البرامج التي تنفذها، ومواكبتها لدول العالم في استخدامات التقنيات الحديثة، ومساهمتها المجتمعية من خلال برامجها المتعددة.وفي نهاية اللقاء، أجاب مسؤولو جامعة الجوف على عددٍ من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء وفد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، مع طرح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الجامعة بما يعزز جودة مخرجاتها ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة.يذكر، أن وفد اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى منطقة الجوف يضم عدداً من أعضاء المجلس وهم الدكتور أسامة عارف، والدكتور حسن آل مصلوم، والدكتور متعب المطيري، وسعد السبتي، والدكتور سلطان القحطاني، والدكتور فيصل طميحي، ومبارك الدوسري، واللواء الركن محمد العجاحي، والدكتور محمد الجرباء، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتورة مها السنان، ونايف الوطبان، والدكتورة نجوى الغامدي.