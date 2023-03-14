باشرت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنية بمنطقة عسير، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في عقبة ضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ أمس (الإثنين)، في حدوث انهيارات صخرية.وأدت الانهيارات الصخرية إلى تعطيل حركة سير المركبات وإغلاق العقبة احترازياً، وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة.