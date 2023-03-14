كشفت وزارة الموارد البشرية إسهامها في برنامج الإسكان من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد لـ«عكاظ»، إن المساهمة ارتبطت في برنامج الإسكان من خلال مبادرة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الإسكان.وكشف أن الوزارة، من خلال المبادرة عملت على دراسة أهم الفرص التي من خلالها يمكن للشركات ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على برامج قطاع الإسكان واستفادة المستفيدين مما يقدمه من برامج لتيسير الحصول على السكن وضمان استدامته.وفي هذا الجانب بدأت الوزارة عمل دراسة استشارية لتحديد أهم الأفكار التي تمكن من تحقيق مستهدفات المبادرة في شكل مشاريع، وتم في المرحلة الأولى تحديد المشاريع المقترحة وتقييمها ونقلها إلى حيز التنفيذ. وأكد المتحدث أن الوزارة تسعى من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى تطوير مبادرات القطاع الخاص لتتجاوز المبادرات الرعوية إلى المبادرات المستدامة التي ينعكس أثرها إيجاباً على المجتمع والاقتصاد والبيئة. حيث تعمل في المرحلة الحالية على إكمال إجراءات الاعتماد للبدء في تنفيذها مع عدد من الجهات، بالإضافة إلى وضع حزم من المحفزات لتشجيع الشركات على تعزيز مساهمتها في الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ومنها ما يساهم في برنامج الإسكان.