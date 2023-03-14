كشف الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس أن الشركة تلقت 60 ألف سيرة ذاتية من الراغبين في العمل منذ إطلاق الموقع الإلكتروني للشركة.وقال دوغلاس في مقابلة مع قناة العربية إن الناقل الوطني الجديد سوف يكون في حالة جاهزية للعمل والتشغيل خلال عامين، موضحاً أنه خلال الجدول الزمني المعد للإطلاق والتشغيل ستخلق الشركة عدداً كبيراً من الوظائف.وأشار إلى أن شركة الطيران ستكون أول ناقل في العالم ذات طابع رقمي لخدمة العملاء وتجربة المسافرين.وردا على تقارير صحفية حول إبرام الشركة لصفقة شراء طائرات من بوينغ، أوضح أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القصيرة القادمة عن نوع الطائرات التي ستتعاقد الشركة لشرائها.وأضاف: «ستربط الشركة الرياض بأكثر من 100 وجهة محلية وإقليمية وعالمية». وقال «نشعر بالفخر لأننا نقوم بربط دول العالم بالمملكة».ولفت إلى أن الطيران التجاري له سمة تنافسية عالية وهناك أشياء كثيرة تؤثر على أسعار التذاكر.ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل.