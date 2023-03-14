برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور وتدشين محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تم الإعلان عن الأهداف العامة للمنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات وأهميته في التبادل والشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، عبر مؤتمر صحفي.

وتحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»، تم الإعلان عن المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد من رائدات الأعمال بمشاريعهن الصغيرة والمتوسطة. واعتبرت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة العايد أن هذه المشاركات تعزز قوة الدعم والتمكين للمرأة الخليجية. فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة سهيل الطيار إن المنتدى في نسخته الخامسة دلالة على اهتمام المملكة بالمرأة وتمكينها. وأضاف محمد القحطاني من اتحاد غرف مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، أن المرأة السعودية بشكل خاص والخليجية عامة صنعت نجاحاً كبيراً في كل المجالات.

وتخللت المؤتمر الصحفي أسئلة من وسائل إعلامية مختلفة، وأدارت الحوار الإعلامية خديجة الوعل.

وسيقام المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات في «غرفة جدة» في 15 و16 مارس ٢٠٢٣.