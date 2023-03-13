أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 23 مارس إلى 20 أبريل 2023، حيث تقع هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصادياً.

وأوضح التقرير أن من المتوقع ارتفاع معدل درجة الحرارة في رمضان على معظم مناطق المملكة، مشيراً إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى درجة ونصف خلال مارس خاصة على مناطق (تبوك، وأجزاء من الحدود الشمالية، والجوف)، كما لفت التقرير إلى احتمالية حدوث موجات حرارية خاصة على شمال شرق المملكة.

وعن الفترة المتبقية من رمضان، تشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، جازان).

وعن معدلات الأمطار في رمضان، بّين التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل خصوصاً على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير، وجازان)، خلال الأسبوع الأول من رمضان.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، خلال الفترة المتبقية من الشهر الكريم.

وفي ما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار خلال رمضان، تشير التوقعات الاحتمالية إلى هطول الأمطار بأعلى من معدلها الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

ونبّه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى «المتطرفة» مثل الأمطار الغزيرة، علماً أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.