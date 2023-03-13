ناشد عدد من سكان حي غرب الواحة بمحافظة خميس مشيط بلدية المحافظة، بالعمل على إنشاء مشروع لتصريف مياه الأمطار وذلك نتيجة معاناتهم وتضرر منازلهم خلال الأمطار الغزيرة التي تشهدتها المحافظة.

وقال ل«عكاظ» المواطنون سعيد القحطاني وبندر الشهراني وسليمان شايع، لقد تضررنا كثيراً من تجمع مياه الأمطار وبكميات كبيرة حيث إن مستوى طبقة الإسفلت الواقعة أمام منازلنا القائمة وتحت الإنشاء، أكثر انخفاضاً من الجهة المقابلة للحي، دون وجود مشروع لتصريف مياه الأمطار، مما أدى لجريان المياه داخل فناءات المنازل، وتحت قواعد مبنى تحت الإنشاء وذلك يشكل خطرا كبيرا، وربما لا قدر الله يتعرض لتشققات وهبوط.

وأضافوا، نطالب بتصريف المياه إلى مجرى قريب لا يبعد سوى 100م تقريباً من منازلنا، ولعل ذلك هو الحل الأمثل لمنع الضرر بأكمله.