تسبب إعصار الطائف في وفاة وافد من الجنسية الباكستانية وإصابة آخر، كما لحق الضرر بعدد من المركبات وإحدى الشاحنات الكبيرة، وهدم عددا من الأحواش والمباني واقتلع أعمدة كهربائية في ميدان سباق 7 للهجن.

وباشرت الجهات المعنية أمس الحادثة لإسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى، فيما تم نقل المتوفى لثلاجة الموتى.

ووقفت «عكاظ» ميدانياً على الأضرار الناجمة، وتفصيلاً تسبب الإعصار في وفاة وافد من جنسية باكستانية سقط عليه جدار إحدى العزب بعدما تعرّض لقطعة زنك طائرة اخترقت بطنه، وكان الوافد قد جاء من بلده قبل يومين ليكتب القدر المحتوم نهايته في هذا الإعصار، فيما أصيب وافد آخر أدخل إلى مستشفى الملك فيصل،

وكشف لـ«عكاظ» مالك الهجن صالح الكربي، أن الأعصار لم يستغرق 10 دقائق، حطّم خلالها عددا من العزب منها عزبته بالكامل وأنه شاهد غرف الزنك الأخرى تتطاير مع الإعصار إضافة للحديد وشاحنته التي رفعها الإعصار كالكورة إلى السماء بما لايقل عن ٥٠ م لتسقط مرّه أخرى خلف أحد العقوم وقد تضررت بكاملها، وكذلك الغرف والأحواش المحيطة، لافتاً إلى أن الوافد المصاب يعمل لديه وهو يتماثل للشفاء الآن، وقدّر الكربي الخسائر التي تعرّض لها بنحو المليون، لافتاً إلى أنه كان لحظتها يشاهد الإعصار يقترب شيئاً فشيئاً فهرب بمركبته إلى منطقة آمنة ليشاهد من بعيد حجم الفاجعة.

«عكاظ» رصدت أضراراً كبيرة شهدها ميدان سباق الـ 7 كيلو بعد اقتلاع عدد كبير من الأعمدة والسياج الحديدي. فيما تضررت نحو 10 عزب لملاك الهجن في الميدان. وكذلك مركبتين.

من جهته كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية، وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).