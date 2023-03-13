افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مبنى النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية بمقرها الجديد في مدينة عرعر.

وتجوّل المعجب في المبنى، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيله والخدمات التي يوفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال النائب العام خلال الافتتاح: "إنني وأنا أفتتح هذا الصرح العدلي في هذه المنطقة، وفي هذا الوطن الغالي الذي يحتفل هذه الأيام بيوم عظيم وهو يوم العلَم، هذا العلم الذي يعتبر رمزاً من رموز العدل والحق والأمن والأمان".

وأكد في حديثه أن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل النيابي، والذي يأتي استمراراً لدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ونوه المعجب إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز الاحترافية الإجرائية في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية الجزائية الناجزة.

وفي ختام الكلمة دعا المعجب أن يحفظ الله هذا الوطن العزيز على قلوبنا وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والازدهار عليه، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن تحت توجيه قيادتنا الرشيدة.

يذكر أن مبنى النيابة الجديد يعتبر هو الأول الذي يتم تصميمه وفق أعلى المعايير الإنشائية، ويضم مكاتب تحقيق نموذجية وقاعات اجتماعات ومسرح تدريب ومكاتب إدارية، إضافة إلى مرافق خدمية.