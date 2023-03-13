كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.

وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وثقه أحد الأشخاص لتشكل إعصار قمعي بمحافظة الطائف، حيث أظهر الفيديو تسبب الإعصار ببعض الخسائر المادية.