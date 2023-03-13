انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآلية التي نفذتها بلدية سراة عبيدة، لتصريف مياه الأمطار على طريق مليء بالمياه وذلك باستخدام «شيول»، في مشهد أثار استغراب واستياء الكثيرين في ظل مطالبات بمشاريع تصريف في مواقع ضرورية، وإنهاء تجمعات المياه، ومعاناة قائدي المركبات.

ورصدت «عكاظ» عددا من التعليقات على التغريدة التي نشرتها بلدية المحافظة عبر حسابها في «تويتر»، وتضمنت مقطع فيديو لشيول خلال إزاحته المياه المتجمعة في الطريق، وأن جهود فرق الطوارئ في البلدية متواصلة في فتح وتنظيف الطرق ونزح مياه الأمطار، حيث قال مغرد: «لماذا نحتاج لمثل هذا؟! أين مهندسو أمانة عسير وبلدية سراة عبيدة أثناء التنفيذ وتوقيع تسليم المشاريع؟!».

فيما قال آخر: «بلدية سراة عبيدة تستحدث طريقة غريبة وعجيبة لتصريف مياه السيول من شوارع المحافظة دون خجل أو وجل !!»، بينما قال مغرد: «‏أين التصريف وفقكم الله ؟، لعلها فرصة للعمل على ذلك لتلافي مثل هذه المناظر»، كما تمنى مغرد آخر قائلاً:«كنت أتمنى أن لا أرى مثل هذا التصرف في شوارعنا لأنه دليل قطعي على سوء التخطيط في مثل هذه الحالات، وخصوصاً أنه شارع عام وليس موقع تجمع سيول، فلو أُخذ بعين الاعتبار الميول، وموازنة الشارع، والتصريف، تجاه الوادي لما احتجنا لمثل هذا التصرف البدائي».

فيما ردت بلدية المحافظة عبر حسابها على منتقدي الصورة بأنه سيتم العمل على إيجاد حلول جذرية لتصريف مياه الأمطار، مشيرة إلى أن هذا الطريق منفذ من قبل وزارة النقل والمسلم أخيرا للبلدية.