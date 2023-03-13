تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد خلالها بأن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين، بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.وأشاد أمير دولة الكويت، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.