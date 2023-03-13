شارك وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، في قمة بنغلاديش للتجارة، أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة دكا،وأكد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أن بنغلاديش تعد شريكاً تجارياً مهماً للمملكة، وأن الزيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعياً رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.ورأس القصبي وفد المملكة، الذي ضم مسؤولين من وزارات وهيئات ومراكز عدة، وعقد لقاءات ثنائية مع رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة واجد، ووزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، ووزير الخارجية أبوالكلام عبدالمؤمن، ومستشار رئيسة الوزراء البنغلاديشية لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار للقطاع الخاص سلمان فضل الرحمن، ووزير العدل أنيس الحق، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جنيد بالاك، ووزير الطاقة نصر الحميد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشي محمد جاشم أودين.وتضمنت الزيارة الوقوف ميدانياً على مجمع بيكسمكو الصناعي للتعرف على أعمال وتوجهات بنغلاديش في مختلف المجالات.وشهدت الزيارة توقيع 4 اتفاقيات تُقدر قيمتها بـ 6.3 مليار ريال في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.وعقد على هامش الزيارة، ملتقى الأعمال السعودي البنغلاديشي، بحضور 20 شركة سعودية، و60 شركة بنغلاديشية؛ لبحث شراكات التعاون بين البلدين.