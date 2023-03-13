في أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية بقصر باكنغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن، بعد اعتلائه العرش البريطاني ملكاً للمملكة المتحدة، استقبل تشارلز الثالث، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.وجرى خلال اللقاء، الذي جمع الطرفين، استعراض واجب القيادات الدينية والفكرية نحو عدد من القضايا المتعلقة بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة، ولاسيما القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب عبر بوابة تواصلها الحضاري؛ اعتماداً على مشتركاتها الدينية والثقافية، وحواراتها الفاعلة والثرية.ونوَّه الدكتور العيسى، بالمواقف العادلة للملك تشارلز تجاه عدد من القضايا، ومن ذلك تقديره واحترامه المعلن للحضارة الإسلامية، التي تواصلت بفاعلية مع غيرها من الحضارات وفق روابطها الإنسانية المشتركة.