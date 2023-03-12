تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء (الأحد)، حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام 2023، البالغ عددهم أكثر من 6000 آلاف خريج وخريجة، بمقر الجامعة في الفيصلية.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك توالت مسيرة قيادات الجامعة والخريجين.

وهنأ رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً الرعاية الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي تأتي امتداداً لدعمه اللا محدود الذي تحظى به الجامعة، وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لخدمة دينهم ومجتمعهم، عادّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة.

وأعلن رئيس الجامعة تخرج أول دفعة طالبات لقسمي؛ اللغة الصينية (26) خريجة، وتقنية الأشعة التطبيقية (51) خريجة، منوها بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في مختلف محافظات ومناطق المملكة، أسهم في زيادة أعداد المتخصصين في شتى المجالات العلمية، وسد حاجة سوق العمل في المملكة بالكفاءات الوطنية، مؤكداً رؤية جامعة جدة «الجامعة السعودية الحديثة»، التي تتناغم مع متطلبات التنمية والتطور الذي تعيشه المملكة، ومواكبة سوق العمل السعودي، ما مكنها من أخذ مكانتها في منظومة الجامعات السعودية، وجعلها تحصد العديد من الاعترافات العالمية في عددٍ من تخصصاتها.

واستعرض عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، إنجازات الجامعة المختلفة في الحقل التعليمي والبحثي، وما حصدته من مكانة متميزة بين منظومة الجامعات السعودية.

عقب ذلك، أدى خريجو الكليات الصحية القسم، ثم كرَّمَ رئيس الجامعة الطلاب الأوائل والمتفوقين، حيث حقق الطالب نايف أيوب حسين من كلية علوم وهندسة الحاسب أعلى معدل بشطر الطلاب، والطالبة غيد فهد السلمي من كلية القرآن والدراسات الإسلامية أعلى معدل بشطر الطالبات.

وفي ختام الحفل، قدَّمَ رئيس جامعة جدة هدية تذكارية لمحافظ جدة، مرسومة بأنامل إحدى طالبات كلية التصاميم والفنون، بعدها التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.