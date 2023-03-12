احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم (الأحد)، بيوم العَلَم، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، ومساعدي المدير العام ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم ومنسوبي الإدارة، بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

واستهل الحفل فقراته بتأدية الجميع تحية العلم بالفناء الخارجي لمقر الإدارة، قام بها عدد من القادة الكشفيين، كما اشتملت فقرات الحفل على تقديم عرض مرئي، بعد ذلك عقدت ندوة «علمي سعودي»، تناولت تاريخ العلم السعودي ونظامه ومدلولاته، قدمها مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم جدة الدكتور سعود الخديدي، وأدار الندوة مستشار المدير العام مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم جدة حمود الصقيران.

وتطرّق ضيف الندوة خلال حديثه لأهمية الاعتزاز بالهوية الوطنية التي يدل عليها العَلَم السعودي والمراحل التي مر بها من حيث الشكل والمضمون والتعديلات التي طرأت عليه وبروتوكلاته والإرشادات الخاصة برفع العلم أو طيه ومخالفات استخدامه.

وفي ختام الحفل، أكد مدير عام تعليم جدة الدكتور نايف الزارع أهمية احترام العَلَم وإثراء عقول الطلاب والطالبات بمدلولاته وتاريخه وترسيخ أهمية احترامه في نفوسهم لتعزيز أهمية المواطنة الصالحة لديهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.