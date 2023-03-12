يطلق مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، المعرض الفني «جداريات في حب الوطن» بمناسبة يوم العلم السعودي، صباح الثلاثاء المقبل في أحد مولات مدينة جدة، بحضور عدد من قيادات التعليم، ضمن فعاليات وبرامج تعليم جدة للاحتفال بيوم العلم السعودي بتنظيم من مكتب التعليم بالنسيم بنين ومكتب شرق جدة بنات.

وقال الزارع «نستحضر اليوم معاني الوحدة والعزّ والشموخ، لما يجسّده العَلَم من عمق تاريخي امتد لـ3 قرون بوصفه راية الدولة ورمزاً من رموز سيادتها، ولما له من رمزية لدى الشعب السعودي كافة، بوصفه مناسبة وطنية مميزة في التاريخ السعودي».

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، أن المعرض يحوي عدداً من الجداريات التشكيلية لعدد من المعلمين والمعلمات تجسد حب الوطن، إضافة إلى استوديو العلم السعودي لتصوير مرتادي المول مع العلم السعودي.

وفي السياق ذاته، أشارت مديرة مكتب شرق جدة للبنات فضة المتحمي، إلى أنه سيتخلل المعرض عدد من الفعاليات والقصائد الشعرية لعدد من الطالبات، إضافة الى روبوتات تحمل الأعلام السعودية لتتجول داخل المول.

من جهة أخرى، تبذل مشرفة النشاط الطلابي ريم القحطاني جهداً كبيراً في تنظيم المعرض والتنسيق بين الجهات كافة ليليق بحجم المناسبة، وأكدت أن العلم رمز للاعتزاز بالهوية السعودية ومبادئها، لما يحتويه من دلالات عظيمة تشير إلى الرخاء والنماء والعطاء.