في الوقت الذي أعلن فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السعودية ستبرم اليوم (الأحد) صفقة بقيمة 35 مليار دولار لشراء طائرات «بوينغ» تجارية لصالح شركة طيران حكومية جديدة. وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على وشك إبرام صفقة مع شركة بوينغ لشراء طائرات تجارية لشركة طيران جديدة مملوكة للدولة.

وحسب «وول ستريت جورنال»، من الممكن الإعلان عن هذه الصفقة في وقت مبكر من اليوم (الأحد).

يذكر أن شركة «إيرباص» تقدمت أيضا بعروضها لمناقصة الشراء.