زار وفدٌ من أمانة العاصمة المقدسة بقيادة نائب الأمين المستشار إبراهيم الغامدي ووكلاء الأمين وكبار المسؤولين، وجهة «مسار» للوقوف على المراحل الأخيرة من أعمال البنية التحتية للوجهة، والاطلاع على سير الأعمال الإنشائية في «مسار» التي تم تدشينها أخرا، وتُمثل نموذجاً فريداً للمشاريع التنموية العملاقة على مستوى المملكة ومكة على وجه الخصوص، حيث تسعى الأمانة لدعم ومتابعة المشاريع القائمة في العاصمة المقدسة التي تساهم في رفع جودة حياة سكان مكة وزوارها.

وكان في استقبال وفد الأمانة الرئيس التنفيذي للتطوير المهندس عبدالمحسن البكر وعدد من قيادات شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة «مسار»، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بين الجهتين والتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ومواءمة الأعمال مع الأمانة، كما تضمنت الزيارة استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، لما يصب في مصلحة هذه المشاريع التنموية المساهمة بشكل فعّال لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وفي ختام الجولة، تقدم أعضاء وفد أمانة العاصمة المقدسة، بالشكر للقائمين على وجهة «مسار»، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على الجهد المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات المتعلقة بالوجهة.

يذكر أن وجهة «مسار» تُعد وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.