وقعت شركة دلة الصحية مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض، قدمت بموجبها الشركة دعما ماليا مقدرا للجمعية، وذلك لمساعدتها في تنفيذ أعمالها وبرامجها التي تتضمن العلاج والتعليم والمجالات التأهيليـة والاجتماعية والنفسية والترفيهية.

وقع المذكرة كل من المهندس عبدالعزيز الوهيبي الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة دلة الصحية، وأحمد عبد العزيز التميمي المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين والجهات ذات العلاقة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن الجهود والمبادرات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها شركة دلة للخدمات الصحية تجاه المجتمع، كما تمثل جانبًا من الدعم الذي تقدمه الشركة لمساعدة الجمعيات والجهات الخيرية لمساندتها في تعزيز دورها الإنساني وتمكينها من تنفيذ برامجها ومبادراتها في مجالات العمل الخيري، غير الربحي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز الوهيبي:«يأتي دعمنا لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال هذه الاتفاقية، ضمن إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها دلة، كما تمثل جانبا من التزامنا في مشاركاتنا الفاعلة في دعم العمل الخيري والإنساني والذي يأتي ضمن أولوياتنا».

وأشار المهندس الوهيبي إلى أن الدعم يشمل أيضا مساهمة دلة الصحية في رعاية الأطفال الموهوبين وتعزيز الإبداعات التي يقومون بها، مشيرا إلى أن ذلك يعد أقل ما نقدمه لهذه الفئة الغالية من أطفال الوطن الذين يحتاجون لرعاية وعناية خاصة، من جانب مختلف شرائح المجتمع السعودي.

من جانبه، أعرب أحمد عبد العزيز التميمي عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته شركة دلة الصحية، مشيرا إلى أن هذا الدعم سوف يساهم في تعزيز دور الجمعية وتمكينها من تنفيذ عديد من برامجها التي تقوم بها تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها برامج العلاج والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والاجتماعية.

يذكر أن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، هي جمعية خيرية تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة، وتسعى الجمعية بخطى حثيثـة لحصول الأطفــال ذوي الإعاقة على أعلى مستوى من خدمات الرعاية الشاملة، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية والتي تتضمن العلاج والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية والاجتماعية والنفسية والترفيهية.