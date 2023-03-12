تمكن فريق طبي في محافظة الطائف من إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وتم إجراء عملية له بالمنظار تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وبين مجمع الملك فيصل الطبي أنهم استقبلوا حالة طفل في وضع صحي حرج يعاني من ضيق في التنفس مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية التي كشفت وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.

وأوضح الفريق المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته ثم متابعته في قسم التنويم من قبل الفرق التمريضية حتى استقرت الحالة وخرج بالسلامة ولله الحمد.

يذكر أن مجمع الملك فيصل التخصصي أجرى خلال الشهرين الماضية أكثر من 2572 عملية جراحية.