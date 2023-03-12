تمكن أطباء الطوارئ في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر سبعيني من الجنسية البريطانية تعرض لأزمة تنفسية حادة أثناء أدائه العمرة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ تمكن بفضل الله من التعامل السريع وتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة مع الحالة منذ أن تلقى البلاغ، حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أنه يعاني من وجود التهاب رئوي حاد وانخفاض في مستوى الأكسجين ووضعت الحالة على جهاز التنفس الصناعي وإدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى وتلقي الرعاية الكاملة لحين استقرار الحالة التي تماثلت للتحسن بعد مرور 4 أيام.

وأضاف الفريق الطبي المعالج والمشرف على الحالة أنه وبعد التأكد التام من استقرار التنفس عند المريض رُفع جهاز التنفس الصناعي وعودة العلامات الحيوية بشكل طبيعي لحين خروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله.