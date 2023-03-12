شارك وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، منسوبي التعليم انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم ورفع العَلم السعودي؛ بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام على السارية المخصصة له أمام مبنى وزارة التعليم بمصاحبة النشيد الوطني، وذلك في إطار احتفاء الوزارة بهذه المناسبة الوطنية التي تعبّر عن قيمة العَلم ورمزيته ودلالاته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية؛ تعزيزاً لقيم المواطنة والانتماء لدى أبناء وبنات الوطن.وتحتفي وزارة التعليم، بكافة قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، إذ أطلقت مبادرة «تحية العَلم» لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءاً من اليوم (الأحد) ولمدة 5 أيام، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية؛ لتعزيز قيمة العَلم الوطني لدى الطلاب والطالبات، والتأكيد على أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة الخفاقة، التي تشكّل رمزية تستدعي كل معاني وقيم الوفاء والانتماء والولاء والاعتزاز والوحدة.