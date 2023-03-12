رحَّبت جمهورية جيبوتي، بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن اتفاق المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وثمَّنَت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتية - في بيان - استضافةَ الصين ورعايتَها المباحثات الثنائية السعودية - الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدةً بالجهود المبذولة من جمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار السابقة.

وأكدَت أهميةَ الدور المحوري الذي تقوم به المملكة، ودبلوماسيتها الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مُعبِّرةً في الوقت ذاته عن تطلعها في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ دعائم السِّلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.