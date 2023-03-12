أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة باشرت الشكوى بشأن ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع الأطراف كافة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث الوزارة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «نؤكد على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية».