مر العلم السعودي بعدة مراحل حتى وصل إلى تصميمه الحالي، كانت بدايتها بتاريخ 1344هـ / 1926م عندما أمر الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الهيئة التأسيسية بصياغة شكل جديد للعلم، وفي عام 1355م / 1937م صدر قرار مجلس الشورى رقم 354 المتضمن إقرار مقاس العلم على نسبة 150سم طولاً و 100سم عرضاً.

وفي عام 1355هـ / 1937م، اعتمد الملك عبدالعزيز قرار مجلس الشورى رقم 50 بشأن العلم السعودي، حيث شمل تخصيص علم الملك وعلم ولي العهد وعلم الجيش والطيران والعلم الداخلي والعلم البحري السعودي الملكي والعلم البحري التجاري.

وتم اعتماد جميع الأشكال والقياسات للعلم الوطني بتاريخ 1371هـ / 1952م، وصدور نظام العلم الوطني 1393هـ / 1973م، ثم صدرت اللائحة التنظيمية لنظام العلم الوطني 1398هـ / 1978م.

وبتاريخ 1403هـ / 1982م صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العلم السعودي، وفي 1404هـ / 1984م اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مقاسات العلم الوطني.

وأخيراً، صدر الأمر الملكي باعتماد 11 مارس من كل عام يوماً للعلم الوطني بتاريخ 1444هـ / 2023م.

1139هـ / 1727م

الراية خضراء وجانبها أبيض ويتوسطها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)

1240هـ / 1824م

استمرت الدولة السعودية الثانية في اتخاذ الراية نفسها

1319هـ / 1902م

أضيف سيفان متقاطعان إلى العلم

تمت إضافة سيف أعلى العلم فوق شهادة التوحيد

1404هـ / 1984م

اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمقاسات العلم الوطني