يعود غدا (الأحد) 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاث للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، آخر الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي امتدت لـ9 أيام.

وشددت وزارة التعليم على كافة المدارس ضرورة البداية الجادة منذ اليوم الأول ومتابعة الانضباط وحضور الطلاب والطالبات وإعداد الدروس اليومية من قبل المعلمين والمعلمات.

من جانب آخر، تبدأ اليوم الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبار نهاية الفصل الثاني للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس وللمرحلة الثانوية لنظام المقررات والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

ويحتفي الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس من الكوادر الإدارية والتعليمية بيوم العلم لأول مرة. وأكدت وزارة التعليم أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية من خلال الإذاعة المدرسية للحديث عن تعظيم العلم الوطني والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية ورفع العلم في طابور الاصطفاف الصباحي وترديد جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس للنشيد الوطني وتخصيص الـ10 دقائق الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العلم السعودي واستثمار دروس التربية الفنية بالمدارس لنشر ثقافة العلم الوطني ورسم مراحل تطوره والتي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية وتنظيم مسيرة طلابية كشفية لتعزيز مكانة العلم الوطني في نفوس الطلبة وروح الولاء والانتماء وتنفيذ مسابقات ثقافية تشير إلى الاعتزاز والشموخ والانتماء بالاستفادة من المضامين التي يحملها العلم الوطني.