أنهت أمانة جازان استعداداتها للاحتفال بيوم العلم السعودي، الذي يصادف اليوم (السبت)، إذ توشّحت شوارع جازان الرئيسية وميادينها بأكثر من 25 ألف علم سعودي، إلى جانب العروض التي ستشهدها ساحة السارية بالكورنيش الشمالي للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أنّ الأمانة هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعلم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، إضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفال في ذكرى يوم العلم السعودي الذي يصادف يوم 11 مارس من كل عام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة بساحة السارية.

وكانت أمانة جازان قد نجحت في تنفيذ سارية الوطن الأعلى بالمنطقة وفق أحدث التقنيات والمستويات الفنية واستخدمت أعلى المعايير الهندسية المختصة في هذا الجانب سواء في التصميم أو التنفيذ، إذ تم اختيار هذه السارية لتكون الأعلى على مستوى المنطقة، بعد التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات العالمية التي طُبقت في تصميم وتنفيذ السارية.

ويعدّ معلم سارية الوطن أحد المشاريع التي تنفذها أمانة جازان لتأكيد الولاء والحب لهذا الوطن، وهو بذاته مفخرة لكل مواطن.

وتأتي مشاركة أمانة جازان في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم، والذي يجسّد مدى اهتمام القيادة، حفظها الله، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ إذ يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م.