كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية، التنسيق الرسمي لعلم السعودية، متضمناً تعديلات جديدة تم اعتمادها رسمياً.

ووفقا للدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة الثقافة ونشره الحساب الرسمي لمناسبة «يوم العلم» على صفحته الرسمية في منصة «تويتر» وكذلك موقعه الإلكتروني، 3 تعديلات جديدة في العلم الوطني للمملكة العربية السعودية، تمثلت في: إضافة الهمزات لعبارة التوحيد (الشهادتين)، وإضافة تشكيلات زخرفية، وكذلك اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

ويحتفي السعوديون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم»، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.