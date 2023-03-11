صالح بن سعد بن عبدالله المنصوف، البالغ من العمر ٨٦ عاما، الملقب بـ«خطاط الشهادتين في الراية السعودية»، اسم برز في المناسبات الوطنية طوال الفترات الماضية، غير أن كثيرين لا يعرفون بأن المنصوف هو أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ورسم السيف على الراية. كان ذلك في العام ١٣٨١هـ، وهو في العقد الثالث من العمر.

استخدم المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية، وتمنت أسرة المنصوف أن يعلم والدهم بتخصيص يوم ١١ مارس من كل عام للعلم، إلا أن ذلك لم يتح له، التعديل، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل ساعات من احتفال الوطن بيوم العلم.

ويعد المنصوف من أوائل الخطاطين الذين لا تزال بصماتهم في المواقع التي عملوا بها، إذ زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده. ولم يتوقف الخطاط والرسام البارع عن هواياته، فاستعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في مدينة الرياض، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه حتى يومنا الحاضر. ويؤكد أقارب صالح المنصوف هوايته الخط العربي وإجادته الرسم طوال تاريخ امتد لأكثر من ٨٦ عاماً.