أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران في استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما سيخلق مناخاً جديداً في تعزيز مصالح المنطقة.

وأشار -في بيان- إلى أن الاتفاق السعودي- الإيراني يأتي تتويجاً لرؤية الجانبين بأولوية الحوار بوصفه سبيلاً لخفض التوتر، مبيناً أن الاتفاق يدشن مرحلة جديدة من الفرص الجماعية.

وأوضح أن استضافة العراق لجولات الحوار بين المملكة وإيران، تأتي بغرض حاجة المنطقة لتحقيق التكامل المنشود على الأصعدة كافة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد منطقة آمنة وبيئة تعزز فرص التنمية وفق إرادة جماعية تتجاوز الخلافات.