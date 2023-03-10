رحَّب البرلمان العربي بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران، فضلاً عن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم (الجمعة) أهميةَ هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة العربية، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معرباً عن أمله أن تسهم أيضا في تخفيف حدة التوتر القائمة، وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.