أعربت الجزائر اليوم (الجمعة) عن ترحيبها باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إعادة فتح سفارتي البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وعبرت الجزائر- وفق بيان لوزارة خارجيتها - عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات التي جرت بين البلدين، برعاية جمهورية الصين الشعبية.

وأكدت أن الاتفاق سيمكّن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين علاقات التعاون والتضامن في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات عبر الحوار مما سيُسهِم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.