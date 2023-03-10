رحَّبت مملكة البحرين بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية -الإيرانية.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير البحرين مبادرةَ جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، آملةً أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مشيدةً بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.