تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد، فيما عبر آل ثاني عن ترحيب دولة قطر الشقيقة بصدور البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.