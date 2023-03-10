بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.

وقال الملك: «بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد رام شاندرا بوديل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.

وقال ولي العهد: «بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرني أن أبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي».