بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: «بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم ولازدهار، مشيدين بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد: «بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والرقي».