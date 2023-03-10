أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة الجمعة (اليوم)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمها الله -.

كما أدى الصلاة مع ولي العهد، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأبناء الفقيدة - رحمها الله - الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وأدى الصلاة مع ولي العهد على الفقيدة -رحمها الله- كل من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعد بن خالد، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير سلطان بن بندر الفيصل، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأميرعبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وعدد من المسؤولين.

وقد ووري جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمها الله - الثرى في مقبرة العود بالرياض.

وقد شارك في مواراة الجثمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمراء أبناء الفقيدة.

كما شارك في المواراة الأمراء، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه.