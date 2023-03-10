أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالجهود المحورية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في عملية الوساطة لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وثمن البديوي زيارات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بتوجيه كريم من القيادة الحكيمة في المملكة، إلى روسيا الاتحادية وأوكرانيا لتقريب وجهات النظر والعمل على حل الأزمة.

كما نوه بالاجتماعات التي عقدها وزراء خارجية دول المجلس مع المسؤولين من الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون كانت من أوائل الدول المبادرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والعمل على حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الآثار الناجمة عن الحرب، ودعم اتفاق استئناف صادرات الأغذية، والتوسط لإطلاق وتبادل الأسرى والموقوفين.

وأكد البديوي أن القيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة لقادة دول مجلس التعاون تسعى دائماً لحل القضايا الإقليمية والعالمية بالطرق الدبلوماسية بما يضمن حقوق جميع الأطراف المتنازعة، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُسهم في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.